Séminaire CEV a un incroyable talent ! Domaine de Damian, 16 mars 2023, Vesc.

Séminaire CEV a un incroyable talent ! 16 et 17 mars Domaine de Damian

Sur inscription

Votre business, c’est vous ! Alors c’est quand la dernière fois que vous avez pris du temps pour vous ?

Domaine de Damian 990 voie de damian 26220 Vesc Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Quelques infos sur le programme…

Jeudi après-midi

On commence le séminaire avec une après-midi ludique et dynamique encadrée par une facilitatrice.

Laissez-vous prendre au(x) jeu(x) et partez à la découverte de vos talents, de ceux des autres membres et de ceux du CEV26.

Faisons vivre le réseau en travaillant sérieusement sans se prendre au sérieux !

Jeudi soir

Incroyable soirée…

Vendredi matin

Une matinée de co-développement pour permettre à des participants du séminaire d’avancer sur leur projet, problème ou préoccupation du moment.

Utilisons l’intelligence collective et un process bien cadré pour que le demandeur reparte avec un plan d’action et les participants avec une expérience enrichissante et constructive.

Le codéveloppement, on a tous à y gagner !

RAPPELS

Objectifs

mieux connaître les adhérents du CEV et les entreprises du territoire,

être bien identifié dans son activité,

faire un pas de côté, s’accorder une bulle pendant 24 heures,

découvrir nos talents respectifs.

Lieu : le domaine de Damian à Vesc, en Drôme provençale (1h15 de route)

Départ à 12 h le jeudi 16 mars / retour le vendredi 17 mars après le repas du midi

Covoiturage proposé

25 personnes minimum, rencontres et diversité assurées

PAF : 190 € / 160 € pour les 25 premiers inscrits avec le code promo TALENT2023



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T12:00:00+01:00

2023-03-17T14:00:00+01:00