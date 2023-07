Spectacle itinérant « Cyrano de Bergerac » Domaine de Courson Courson-Monteloup, 16 septembre 2023, Courson-Monteloup.

Spectacle itinérant « Cyrano de Bergerac » 16 et 17 septembre Domaine de Courson 10 € adulte et 6 € (-18 ans) Billetterie en ligne helloasso.com

Pas de vente de billet sur place.

Nous vous recommandons d’apporter un petit fauteuil pliant ou un drap pour vous asseoir confortablement pendant la représentation.

Christian est beau, Cyrano est brillant… À eux deux ils feront « un héros de poman ». Ils aiment la même femme et vont la séduire ensemble. À eux deux, ils ont tout. Roxane tombera-t-elle sous le charme ?

La troupe de théâtre dourdannaise Les Âmes Bien Nées vous propose une nouvelle expérience théâtrale hors du commun !

Après la visite du parc et du château, venez découvrir cette adaptation d’une des pièces les plus populaires du théâtre français, Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, avec un spectacle itinérant et une mise en scène immersive et très dynamique dans le cadre magnifique du parc de Courson. 30 comédiens, des cascadeurs, des chanteurs, des musiciens, des danseurs et des décors époustouflants.

Mise en scène : Virginie Poisson

Cyrano de Bergerac : Enzo Beaugheon

Roxane : Lili-Rose Le Pottier

Christian : Fabien Drahonnet

Représentations :

Samedi 16 septembre, 19h

Dimanche 17 septembre, 18h

Domaine de Courson Château de Courson 91680 Courson-Monteloup Courson-Monteloup 91680 Essonne Île-de-France 01 64 58 90 12 http://www.domaine-de-courson.fr [{« type »: « link », « value »: « http://helloasso.com »}, {« type »: « email », « value »: « les.ames.bien.nees@gmail.com »}] 35 km au sud de Paris, entre Arpajon et Limours ; accès par N20, A10 et N118

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T21:00:00+02:00

Les Âmes Bien Nées