Profitez d’une visite guidée et d’un concert dans un château emblématique du Gévaudan Domaine de Cougoussac Gabrias Catégories d’Évènement: Gabrias

Lozère Profitez d’une visite guidée et d’un concert dans un château emblématique du Gévaudan Domaine de Cougoussac Gabrias, 16 septembre 2023, Gabrias. Profitez d’une visite guidée et d’un concert dans un château emblématique du Gévaudan 16 et 17 septembre Domaine de Cougoussac 7 €. Prix du concert au chapeau. Sur inscription. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le château de Cougoussac.

Sur ces deux journées, des guides vous présenteront un château dont l’histoire se mêle à celle du Gévaudan.

Profitez également d’un concert de musique médiévale mené par le groupe Witiza, le samedi de 17h à 19h.

L’entrée au concert n’est pas comprise dans le prix de la visite simple. Domaine de Cougoussac Cougoussac, 48100 Gabrias Gabrias 48100 Cougoussac Lozère Occitanie 06 25 60 88 30 [{« type »: « phone », « value »: « 06 25 60 88 30″}] Château médiéval qui retrace l’histoire du Gévaudan sur 2000 ans.

– Présence vestiges villa gallo-romaine.

– Ferme hospitalière du XIIIe siècle.

– Haut lieu résistance huguenote en Gévaudan Cogossac et fut le siège d’une des 12 seigneuries du Gévaudan durant le XVIe siècle.

Ce lieu est un « Palimpseste » de l’histoire du Gévaudan. À 12 kms de Marvejols par la D1. Parking limité à 15 voitures. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 ©Bernadette Benet & Eliette Nagy Détails Catégories d’Évènement: Gabrias, Lozère Autres Lieu Domaine de Cougoussac Adresse Cougoussac, 48100 Gabrias Ville Gabrias Departement Lozère Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Domaine de Cougoussac Gabrias

Domaine de Cougoussac Gabrias Lozère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gabrias/