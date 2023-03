Nuit de la Chouette au Domaine de Coolus (51) Domaine de Coolus Coolus Catégories d’Évènement: Coolus

Nuit de la Chouette au Domaine de Coolus (51) Domaine de Coolus, 18 mars 2023, Coolus. Nuit de la Chouette au Domaine de Coolus (51) Samedi 18 mars, 19h00 Domaine de Coolus Entrée libre Rendez-vous au Domaine de Coolus pour une présentation (diaporama commenté) des chouettes et hiboux : les espèces présentes en Champagne, leur mode de vie, leur statut d’espèce protégée.

Mise à disposition de documents pour mieux les connaître et de fiches techniques pour les protéger (neutralisation des dangers, installation de nichoirs).

Balade nocturne dans le domaine de Coolus à l’écoute des bruits de la nuit (chouettes et hiboux, bien sûr, mais aussi cris d’autres oiseaux ou mammifères s’exprimant la nuit, chant des amphibiens, …) Domaine de Coolus 51510 Coolus Coolus 51510 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « groupelocal_lpo_chalonsenchampagne@hotmail.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

