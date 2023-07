Séjour jeunes à Dreux Domaine de Comteville Dreux, 30 juillet 2023, Dreux.

Séjour jeunes à Dreux 31 juillet – 4 août Domaine de Comteville 10 euros

La Fédération Léo Lagrange par son action éducative et par sa volonté d’appliquer les méthodes et valeurs de l’éducation populaire de manière universelle souhaite pleinement apporter sa contribution et son expertise au dispositif « Colos apprenantes », impulsé par le gouvernement.

Au CSE Jules Verne, nous avons fait le choix de proposer un séjour de vacances de 4 nuits à Dreux en Eure-et-Loir.

Le séjour se déroulera du 31 Juillet au 4 Aout 2023. Il s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 14 ans. Le nombre de place étant limité à 7 participants, nous accueillerons en priorité les jeunes de notre structure, issus des QPV, en difficultés scolaires, etc…

Afin de proposer un programme équilibré, les vacances seront rythmées par des activités sportives et des temps d’apprentissage.

Domaine de Comteville Chemin de Comteville 28100 Dreux Dreux 28100 Les Noes Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

