SEJOUR RAID AVENTURE ESPACE JEUNES DOMAINE DE COMTEVILLE Dreux, 10 juillet 2023, Dreux.

SEJOUR RAID AVENTURE ESPACE JEUNES 10 juillet – 10 août DOMAINE DE COMTEVILLE 80€/participant

Proposer un séjour sur la thématique sécurité routière en 2 roues pour les jeunes de la Madeleine afin de lutter contre les phénomènes de rodéos urbains.A l’approche des beaux jours, ceux-ci voient trop de jeunes souvent non casqués enchaîner les « roues arrières » et les excès de vitesse sur des quads et des mini-motos, pourtant interdits en ville, mettant leur vie et celle d’autrui en danger. Ce séjour est encadré par des policiers bénévoles et des éducateurs expérimentés il est également un outil qui permet de rapprocher les jeunes des policiers.Le climat dans certains quartiers en France tend à se crisper. Les rapports entre les forces de l’ordre et une partie de la population, plus particulièrement les jeunes, sont régulièrement mis à mal par une méconnaissance réciproque. Ainsi une frange de la population considère rarement la police comme une protection. Chaque intervention de police est considérée comme une agression et une intrusion dans leur quartier. Cette méconnaissance ne fait qu’amplifier l’incompréhension grandissante entre les deux parties.Les policiers de l’association Raid Aventure Organisation œuvrent bénévolement, à travers leur dispositif Prox’, en organisant au coeur des quartiers, des moments privilégiés de rencontre entre les policiers et les jeunes. Policiers et jeunes ont une occasion de dialoguer ensemble, répondre aux interrogations réciproques, et ainsi lever les malentendus.

Proposer ce séjour la semaine du 13 juillet afin de donner l’opportunité à certains jeunes de découvrir une soirée de fête nationale apaisée.

La base de Comteville

Ce nouveau dispositif dédiée à la sensibilisation «prévention et sécurité routière» sur engins motorisés cible les jeunes de 12 à 17 ans durant 5 jours et 4 nuits en pension complète au coeur d’un parc arboré de 30 hectares sur la base de Comteville à Dreux dans le département d’Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire. Les séjours ont lieu du lundi matin au vendredi après midi pendant les vacances scolaires de Noël, de printemps, d’hiver et d’été. L’association dispose d’un circuit de 775 mètres de long et 7 mètres de large homologué par la Fédération Française de Motocyclisme en terre naturelle composé de plusieurs modules pédagogiques : un triple de 30m, vague en montée, un double, une table, un camel et une vague en montée.

DOMAINE DE COMTEVILLE CHEMIN DE COMTEVILLE Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 28 96 29 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T10:00:00+02:00 – 2023-07-10T23:59:00+02:00

2023-08-10T00:00:00+02:00 – 2023-08-10T23:59:00+02:00

service jeunesse Ville d’Evreux