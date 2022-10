Colo apprenante « UN AUTOMNE PAS MONOTONE EN YOURTE » Domaine de Comteville, 31 octobre 2022, Dreux.

Colo apprenante « UN AUTOMNE PAS MONOTONE EN YOURTE » 31 octobre et 4 novembre

sur inscription

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Domaine de Comteville Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

SEJOUR QUI PROPOSE UN PROGRAMME DE REVISIONS ET DE REMISE A NIVEAU DANS DEUX DISCIPLINES ET DES ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES

Les plus de cette colo de révision/ activités culturelles et sportives :

– Une équipe de professeurs très pédagogues et expérimentés

– De 2h à 3h00 de révision par jour

– Un hébergement atypique

– Un environnement naturel exceptionnel

– Une équipe d’animation diplômée et aguerrie à la gestion des enfants en situation de colo.

Math et Français :

Les cours se déroulent au rythme de 2 h à 3 h par jour et par petits groupes. Ces sessions sont encadrées par des professeurs de collège qui utilisent des méthodes stimulantes aidant les jeunes à reprendre confiance en eux. Ils apportent du plaisir et donnent les clés d’une plus grande autonomie. Un temps sur la méthodologie est abordé pour permettre aux enfants de mieux suivre leur scolarité.

Après les révisions, des activités au choix

Bien dans sa tête bien dans ses baskets !

En parallèle de leurs moments de révision, les participants profitent du cadre verdoyant et calme et découvrent tout un panel d’activités sportives : course d’orientation, parcours acrobranche, vélo, initiation au taekwondo, tir à l’arc.

Des soirées inoubliables :

De grandes et belles animations adaptées à l’âge des enfants : jeux, contes, soirée autour de la culture mongole et des yourtes, boum, initiation aux techniques de relaxation, match d’impro, détente, sortie culturelle à Paris, soirées et repas à thème. Les enfants pourront choisir leur veillée.

Une matière au choix : français, mathématiques

(CE2 à la 6ème)

Les enfants sont répartis par petits groupes de niveaux et travaillent leur matière à raison de 2h30 par jour.

> Français : orthographe, conjugaison, grammaire et vocabulaire sont autant de points à aborder pour améliorer l’expression écrite, la lecture, l’oral et la confiance en soi. Les enseignants utilisent des méthodes stimulantes, éveillant les jeunes au plaisir de la maîtrise de la langue française : théâtre, exercices interactifs, écriture de chansons, du livret de séjour, du mini-JT quotidien de JEF…

> Mathématiques : travail individualisé permettant d’approfondir les difficultés, de reprendre les bases et les règles à connaître selon le niveau de chacun. Les cours sont abordés de façon ludique et concrète. Les enseignants proposent aussi des jeux de logique, des énigmes et exercices d’entraînement.

Les petits plus

>Une soirée rencontre avec les parents est organisée pour échanger sur l’accompagnement de son enfant durant toute la scolarité.

>Des ateliers relaxation chaque fin de soirée

> Une sortie au château de Versailles + France miniature

> Une dîner-bilan et atelier de relaxation enfant-parent le dernier jour de colo.



