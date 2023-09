Cet évènement est passé Visite commentée au domaine de Coatilès Domaine de Coatilès Taulé Catégories d’Évènement: Finistère

Taulé Visite commentée au domaine de Coatilès Domaine de Coatilès Taulé, 17 septembre 2023, Taulé. Visite commentée au domaine de Coatilès Dimanche 17 septembre, 15h00 Domaine de Coatilès Départs à 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h. Durée : 20/25mn. Ce domaine privé ouvre ses portes pour les journées européennes du patrimoine !

Visite guidée par le propriétaire, Eric du Bouëtiez. Domaine de Coatilès Coatilès, 29670,Taulé Taulé 29670 Finistère Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090483;https://patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/chateau-de-coatiles-taule/499dd076-4d31-48a1-ad7b-455ff546ed23 Coatilès se présente aujourd’hui comme un ancien pavillon de chasse reconstruit au XVIIIe siècle sur l’emplacement de cet ancien manoir. De cette époque subsistent le colombier, le portail et le pavillon d’entrée qui rappellent l’ancienne seigneurie.

Les jardins disposés en trois terrasses, qui reprennent les lignes de la demeure, sont inscrits aux Monuments Historiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Taulé Autres Lieu Domaine de Coatilès Adresse Coatilès, 29670,Taulé Ville Taulé Departement Finistère Lieu Ville Domaine de Coatilès Taulé latitude longitude 48.630954;-3.862351

Domaine de Coatilès Taulé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/taule/