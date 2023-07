Festival International des Jardins Domaine de Chaumont-sur-Loire Chaumont-sur-Loire, 25 avril 2023, Chaumont-sur-Loire.

Chaumont-sur-Loire,Loir-et-Cher

Le Festival International des Jardins, de notoriété internationale, est reconnu depuis 1992 tant par les professionnels que par les amateurs de jardins et accueille, chaque année, paysagistes et concepteurs venus du monde entier.. Familles

Dimanche 2023-04-25 10:00:00 fin : 2023-11-05 . 11.2 EUR.

Domaine de Chaumont-sur-Loire

Chaumont-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



The International Garden Festival, of international renown, has been recognised since 1992 by both professionals and garden lovers and welcomes, every year, landscape designers and garden architects from all over the world.

El Festival Internacional de Jardinería, de renombre internacional, es reconocido desde 1992 tanto por los profesionales como por los amantes de los jardines y acoge, cada año, a paisajistas y diseñadores de todo el mundo.

Das international bekannte Festival International des Jardins wird seit 1992 sowohl von Fachleuten als auch von Gartenliebhabern anerkannt und empfängt jedes Jahr Landschaftsarchitekten und Designer aus der ganzen Welt.

