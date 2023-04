L’Architecture est un Art ! Rencontre avec des bâtisseurs d’aujourd’hui Domaine de Chatressac, 16 septembre 2023, Chaillevette.

L’Architecture est un Art ! Rencontre avec des bâtisseurs d’aujourd’hui 16 et 17 septembre Domaine de Chatressac 2 €. Gratuit – de 12 ans. Réservation obligatoire.

La règle ici, c’est de bâtir comme si cela avait toujours été là.

Une restauration dans les règles de l’art qui ose l’introduction d’un traitement contemporain des espaces, dans un écrin de verdure de 6 hectares composé de : patios de caractères, cour minérale, verger, potager, serre, bûcher…

Quand pierre et nature s’épousent.

Surprises pour remonter le temps…

1) LECTURE – SPECTACLE

Vous aurez la joie d’assister à une lecture spectacle à partir des archives de la famille du lieu : « Correspondances avec Saint Domingue » par M.A du Halgouët, compagnie de la première seconde.

2) MARIONNETTES

Venez assister à la représentation de deux petites formes de spectacle de marionnettes par la compagnie Québécoise Le chemin qui marche…

A découvrir…

Domaine de Chatressac 23 rue des Marais Salants, 17890 Chaillevette Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 36 66 70 [{« type »: « email », « value »: « lavalenne.chatressac@gmail.com »}] Ancien domaine protestant de capitaines de navires du XVIIIe siècle, ce domaine est devenu le siège d’une aventure de bâtisseurs : architectes, artisans, paysagiste, médiateurs culturels vivent, travaillent et restaure ce lieu depuis 30 ans. Sur place trois structures animent ce lieu : ATAU Atelier d’architecture et d’Urbanisme sarl, Les Ateliers de Chatressac sarl, et l’association la Valenne à but culturel et artistique. Ici se forment des jeunes architectes à échelle réelle, de la conception à la réalisation : taille de pierre, charpente, menuiserie, maçonnerie traditionnelle, enduits à la chaux, stuc, dallage byzantin… Une restauration dans les règles de l’art qui ose l’introduction d’un traitement contemporain des espaces.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

©Coryse Vattebled