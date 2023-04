Une invitation à la contemplation Domaine de chatressac, 2 juin 2023, Chaillevette.

Une invitation à la contemplation 2 – 4 juin Domaine de chatressac 2€, gratuit -12 ans.

Habiter l’espace,

l’art des bâtisseurs.

Invitation à la contemplation.

Vos oreilles vous conduiront, vos yeux s’ouvriront…

Vous ne regarderez plus, vous verrez.

Découverte de cet éco-système qui va de la terre à la mer pour une aventure de création aujourd’hui.

Avec la participation de jeunes musiciens de la presqu’île d’Arvert et de la région, selon les heures.

Domaine de chatressac 23 rue des Marais Salants, Chaillevette Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 36 66 70 https://www.facebook.com/ateliersdelaGarenne/ [{« type »: « email », « value »: « lavalenne.chatressac@gmail.com »}] Dans un ancien domaine protestant de capitaines de navires du XVIIIe siècle, des bâtisseurs d’aujourd’hui : architectes, artisans, paysagistes, jardiniers, médiateurs culturels, vivent, travaillent et restaurent ce lieu depuis 30 ans. Situé en presqu’île d’Arvert, cet écrin de nature de six hectares, accueille une architecture traditionnelle et contemporaine au cœur d’espaces variés : patios végétalisés de caractère, cours minérales, serre, bûcher, verger, potager en permaculture, viviers, claires… De nombreuses espèces d’arbres et de plantes, de fruitiers et de bambous mais aussi des plantes exotiques.

© Coryse Vattebled