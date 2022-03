Domaine de Charance – visite du jardin en terrasses Domaine de Charance Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Domaine de Charance – visite du jardin en terrasses Domaine de Charance, 3 juin 2022, Gap. Domaine de Charance – visite du jardin en terrasses

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Domaine de Charance Entrées libres

Venez vous promener dans le jardin en terrasses composé de 4 terrasses . Vous y découvrirez un paysage exceptionnel. Des rosiers, graminées, arbres fruitiers, cascades et jet d’eau sont mis en scène. Domaine de Charance domaine de Charance, Gap, Hautes Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur Gap Gap Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gap, Hautes-Alpes Autres Lieu Domaine de Charance Adresse domaine de Charance, Gap, Hautes Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur Ville Gap lieuville Domaine de Charance Gap Departement Hautes-Alpes

Domaine de Charance Gap Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gap/

Domaine de Charance – visite du jardin en terrasses Domaine de Charance 2022-06-03 was last modified: by Domaine de Charance – visite du jardin en terrasses Domaine de Charance Domaine de Charance 3 juin 2022 Domaine de Charance Gap Gap

Gap Hautes-Alpes