Week-end découverte du Domaine de Chantoiseau Domaine de Chantoiseau Saint-Pierre-des-Échaubrognes, 23 septembre 2023, Saint-Pierre-des-Échaubrognes.

Saint-Pierre-des-Échaubrognes,Deux-Sèvres

Week-end Découverte du Domaine Chantoiseau.

Accueil Café brioche – viste du Domaine et des hébergements insolites.

Animations sur place – chasse aux énigmes dans la forêts, structures gonflables – jeux en bois.

Soirée Paëlla: 20 € (sur réservation).

Le dimanche: brunch de 11h00 à 14h00 – 15€ (sur réservation)..

2023-09-23 fin : 2023-09-24 . .

Domaine de Chantoiseau Lieu-dit Chantoiseau

Saint-Pierre-des-Échaubrognes 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discovery weekend at Domaine Chantoiseau.

Welcome Café brioche – tour of the estate and unusual accommodation.

On-site activities – enigma hunt in the forest, inflatable structures – wooden games.

Paëlla evening: 20 ? (reservation required).

Sunday: brunch from 11:00 to 14:00 – 15? (on reservation).

Fin de semana de descubrimiento en Domaine Chantoiseau.

Café brioche de bienvenida – visita de la finca y alojamientos insólitos.

Animación in situ – caza de adivinanzas en el bosque, estructuras hinchables – juegos de madera.

Velada Paëlla: 20€ (reserva obligatoria).

Domingo: brunch de 11.00 a 14.00 h – 15? (reserva obligatoria).

Entdeckungswochenende auf der Domaine Chantoiseau.

Empfang im Café Brioche – Besichtigung der Domäne und der ungewöhnlichen Unterkünfte.

Animationen vor Ort – Rätseljagd im Wald, Hüpfburgen, Holzspiele.

Paëlla-Abend: 20 ? (mit Reservierung).

Sonntag: Brunch von 11.00 bis 14.00 Uhr – 15? (Reservierung erforderlich).

