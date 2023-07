Visite guidée du domaine de Champgrenon Domaine de Champgrenon Charnay-lès-Mâcon, 17 septembre 2023, Charnay-lès-Mâcon.

Partez à la découverte du domaine de Champgrenon, ce parc paysager de 17 hectares, en compagnie d’un connaisseur des lieux. Témoin d’une riche histoire, le domaine, depuis son acquisition par la commune en 1996, a fait l’objet de nombreuses restaurations (pavillon d’entrée, glacière, orangerie, etc.).

Domaine de Champgrenon Chemin des deux fontaines 71850 Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 34 66 78 http://www.charnay.com Témoin d’une riche histoire, le domaine est aujourd’hui un parc paysagé de 17 ha, ouvert à la promenade et lieu de nombreuses manifestations d’ampleur. À l’origine, la propriété appartient à Aimé de Rymon (1573-1645), procureur du roi, seigneur cultivé qui fait ériger la très belle porte du Couchant. De cette époque date également le pavillon d’entrée du domaine aujourd’hui restauré. La propriété passe ensuite par alliance à la famille de Rambuteau pour devenir au début du XIXe siècle un domaine très en vue, estimé et visité par l’élite locale dont la famille de Lamartine. Le domaine s’enrichit d’un parc paysagé réalisé par Jean-Marie Morel, d’une glacière et d’une orangerie. En 1997, il est acquis par la ville de Charnay-lès-Mâcon qui engage dès lors des travaux de restauration du patrimoine existant (porte du couchant, glacière, pavillon d’entrée, bâtiments de ferme, puits, etc.) et en fait un lieu d’événements culturels. accès piéton (parking en bas du domaine).

