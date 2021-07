Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon, Saône-et-Loire Domaine de Champgrenon #1 Charnay-lès-Mâcon Charnay-lès-Mâcon

Domaine de Champgrenon #1 Charnay-lès-Mâcon, 11 juillet 2021

Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire EUR 0 0 Partez à la découverte du Domaine de Champgrenon, de l’huilerie mécanique et de l’église romane Sainte-Madeleine. Jean-Bernard Gauthier vous proposera également une lecture de paysage du Val lamartinien à partir de la table d’orientation située dans le jardin de la cure.

Verre de l’amitié au caveau du Domaine. Réservation par téléphone.

