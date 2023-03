Visite guidée découverte du potager Domaine de Chambray Mesnils-sur-Iton Catégories d’Évènement: Eure

Visite guidée découverte du potager Domaine de Chambray, 3 juin 2023, Mesnils-sur-Iton. Visite guidée découverte du potager Samedi 3 juin, 10h30, 15h00 Domaine de Chambray 5,5€, 3€ <12 ans, gratuit <5 ans. Venez découvrir tous les fruits, légumes, plantes aromatiques et fleurs du potager de ce magnifique potager de 4400m² clos de murs en compagnie d’un animateur. Domaine de Chambray Gouville, 27240 Mesnils-sur-Iton Mesnils-sur-Iton 27240 Gouville Eure Normandie Domaine construit aux 15,16, 18 et 19ème siècle par la famille de Chambray comportant un château et ses dépendances, un potager et un vaste espace naturel avec forêt et rivière Parking de la cité BTS Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T10:30:00+02:00 – 2023-06-03T11:30:00+02:00

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00 ©CREE Lycée de Chambray

