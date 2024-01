Domaine de Certes et Graveyron Une histoire d’eau Domaine de Certes et Graveyron Audenge, dimanche 4 février 2024.

Domaine de Certes et Graveyron Une histoire d’eau Domaine de Certes et Graveyron Audenge Gironde

L’eau façonne le domaine de Certes, tout autant que le domaine maîtrise l’eau.

Quelle végétation, quelle faune pour l’eau douce, salée, ou saumâtre?

Découvrez les liens qui unissent depuis toujours les eaux et les êtres vivants.

Sur réservation par téléphone 05 56 82 71 79 ou via le lien https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/le-domaine-de-certes-une-histoire-deau

12 place(s) disponible(s)

Enfant à partir de 10 ans

Gratuit

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine domaine-certes@gironde.fr

