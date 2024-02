Domaine de Certes et Graveyron Un soir sur les domaines Domaine de Certes et Graveyron Audenge, mardi 13 février 2024.

Domaine de Certes et Graveyron Un soir sur les domaines Domaine de Certes et Graveyron Audenge Gironde

Au sein du Domaine de Certes ou celui de Graveyron, venez ressentir l’ambiance magique d’une faune et d’une flore qui se dévoilent uniquement à la tombée de la nuit, d’un monde discret vous coupant le souffle au moindre bruit, et dont la beauté lors du coucher du soleil égayera vos sens.

Sur réservation au Domaine de Certes au 05 56 82 71 79 ou via le site https://www.gironde.fr/idees-de-sorties/un-soir-sur-les-domaines-0

Enfant à partir de 7 ans

Gratuit EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 18:00:00

fin : 2024-02-13 20:30:00

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine domaine-certes@gironde.fr

L’événement Domaine de Certes et Graveyron Un soir sur les domaines Audenge a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Coeur Bassin