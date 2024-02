Domaine de Certes et Graveyron Opération ramassage de déchets Domaine de Certes et Graveyron Audenge, samedi 2 mars 2024.

Domaine de Certes et Graveyron Opération ramassage de déchets Domaine de Certes et Graveyron Audenge Gironde

Organisation d’une opération de ramassage des déchets sur le Domaine de Certes et Graveyron le samedi 02 mars prochain. Elle se déroulera au départ de la zone de baignade à Lanton, entre 9h et 13h et sera ouverte au public.

Un stand du Département sera positionné sur place ; il servira de ralliement pour les participants. Les consignes y seront indiquées sachant qu‘il est demandé à chacun de se munir de gants.

Enfant à partir de 7 ans.

Gratuit.

Pour plus de renseignements 05 56 82 71 79 ou domaine-certes@gironde.fr EUR.

Début : 2024-03-02 09:00:00

fin : 2024-03-02 13:00:00

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine domainedecertes@gironde.fr

