Domaine de Certes et Graveyron conférence sur les zones humides Domaine de Certes Audenge, jeudi 29 février 2024.

Domaine de Certes et Graveyron conférence sur les zones humides Domaine de Certes Audenge Gironde

Dans le cadre de l’exposition itinérante Eau, l’expo , le Département de la Gironde organise au sein de l’espace muséographique du Domaine de Certes et Graveyron une conférence ouverte au grand public mettant à l’honneur les zones humides. Anthony Ruiz, consultant-chercheur et économiste de l’environnement au sein du bureau d’études Vertigo Lab apportera à cette occasion des éléments permettant de mieux comprendre leurs fonctions écologiques et les bénéfices associés à leur préservation.

Enfant à partir de 12 ans.

Gratuit.

Inscription par mail, téléphone ou en ligne. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 18:00:00

fin : 2024-02-29 19:00:00

Domaine de Certes Avenue de Certes

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine domainedecertes@gironde.fr

