Découverte du Centre de soins de la faune sauvage LPO Aquitaine Dimanche 1 octobre, 14h30 Domaine de Certes et Graveyron Entrée libre, passage par l’entrée du Domaine

Le Centre de soins de la faune sauvage de la LPO Aquitaine accueille chaque année plus de 5000 animaux en détresse. Le but étant de les soigner et les réhabiliter afin de les relâcher dans leur milieu naturel. Il s’agit donc d’un hôpital. Les visites étant par conséquent interdites, l’équipe du Centre propose quelques animations (maquette sur le cheminement d’un animal en détresse au centre de soins, jeux, etc.) et présentations de la structure et du métier. Pour le public, l’intérêt sera de s’immerger un maximum dans ce domaine de l’environnement encore très méconnu.

Domaine de Certes et Graveyron 47 avenue de certes Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cassandra.lhote@lpo.fr »}, {« type »: « email », « value »: « victoria.buffet@lpo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T14:30:00+02:00 – 2023-10-01T18:00:00+02:00

