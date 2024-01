Domaine de Certes et Graveyron : atelier d’écriture Domaine de Certes et Graveyron Audenge, samedi 24 février 2024.

Domaine de Certes et Graveyron : atelier d’écriture Domaine de Certes et Graveyron Audenge Gironde

Participez à un atelier d’écriture sur la thématique des centres de soins. Au travers de plusieurs exercices, mettez vous tantôt dans la peau d’un animal blessé et tantôt dans la peau de celui qui le découvre.

Sur réservation uniquement

Enfant à partir de 12 ans

Gratuit

Participez à un atelier d’écriture sur la thématique des centres de soins. Au travers de plusieurs exercices, mettez vous tantôt dans la peau d’un animal blessé et tantôt dans la peau de celui qui le découvre.

Sur réservation uniquement

Enfant à partir de 12 ans

Gratuit EUR.

Domaine de Certes et Graveyron Avenue de Certes

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-24 12:00:00



L’événement Domaine de Certes et Graveyron : atelier d’écriture Audenge a été mis à jour le 2024-01-22 par OT Coeur Bassin