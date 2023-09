REPAS DES VENDANGES DOMAINE DE CAUSSE Domaine de Causse Lattes, 23 septembre 2023, Lattes.

Lattes,Hérault

Ne manquez pas le repas des vendange au Domaine de Causse le 23 septembre à 12h !.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Domaine de Causse

Lattes 34970 Hérault Occitanie



Don’t miss the harvest meal at Domaine de Causse on September 23 at 12 noon!

No se pierda la comida de la vendimia en el Domaine de Causse el 23 de septiembre a las 12.00 horas

Verpassen Sie nicht das Essen der Weinlese auf der Domaine de Causse am 23. September um 12 Uhr!

