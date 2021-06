Lattes Domaine de Causse Hérault, Lattes Domaine de Causse fête ses vins !!! Domaine de Causse Lattes Catégories d’évènement: Hérault

Lattes

Domaine de Causse fête ses vins !!! Domaine de Causse, 19 juin 2021-19 juin 2021, Lattes. Domaine de Causse fête ses vins !!!

Domaine de Causse, le samedi 19 juin à 17:00

17h : visite des chais (dans la limide de jauge) 18h : visite du vignoble À partir de 18h30 : * **montée en montgolfière** : 5/10 minutes, 5 euros par pers (remboursé pour l’achat d’un carton de 6 bouteilles), sous réserve des conditions météorologique. Réservation conseillée au 04 67 42 21 39 ou [[causse34@wanadoo.fr](mailto:causse34@wanadoo.fr)](mailto:causse34@wanadoo.fr) * Dégustation des vins (consigne verre 2 euros) Soirée : **concert avec Barrio Cante Gipsy**. Restauration assise sur place avec Sylvie Traiteur.

Accès libre

Visites guidées du vignoble et des chais, montée en montgolfière, dégustation et soirée concert ! Domaine de Causse 139 chemin du Mas de Causse à l’Estelle 34970 Lattes Lattes Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-19T17:00:00 2021-06-19T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lattes Étiquettes évènement : Autres Lieu Domaine de Causse Adresse 139 chemin du Mas de Causse à l'Estelle 34970 Lattes Ville Lattes lieuville Domaine de Causse Lattes