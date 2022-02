Domaine de Careil : un havre de paix dans le couloir migratoire des oiseaux Iffendic Iffendic Catégories d’évènement: Iffendic

Iffendic Ille-et-Vilaine Le Département propose une découverte de la richesse naturelle d’Ille-et-Vilaine avec les associations partenaires. Rendez-vous avec la LPO pour une balade nature sur le thème des oiseaux de l’étang de Careil. 10h Gratuit.

Inscription obligatoire. reservation35@lpo.fr

