APER’O CHATEAU – CHATEAU CAPION Domaine de Capion Aniane, 6 juillet 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Cet été, le château Capion donne à nouveau, régulièrement rendez-vous à ses visiteurs avec les Apér’O Château, dans le parc du château de 18 à 20h, tous les jeudis en juillet et août !

Le chateau a tenu à ce que les produits du terroir soient mis à l’honneur avec des producteurs locaux, à chaque apéritif musical. Les musiciens résident dans la Vallée de l’Hérault.

2023-07-06 18:00:00 fin : 2023-07-06 20:00:00. EUR.

Domaine de Capion

Aniane 34150 Hérault Occitanie



This summer, Château Capion is once again regularly hosting Apér?O Château events in the château grounds from 6 to 8 p.m. every Thursday in July and August!

The chateau has made a point of featuring local produce at each musical aperitif. Musicians live in the Hérault Valley

Este verano, el Château Capion vuelve a organizar eventos regulares de Apér’O Château en los jardines del castillo, de 18:00 a 20:00 horas, todos los jueves de julio y agosto

En cada aperitivo musical, el castillo se esfuerza por dar protagonismo a los productos locales. Los músicos viven en el valle del Hérault

Auch in diesem Sommer lädt das Schloss Capion seine Besucher wieder regelmäßig zu den Apér?O Château ein, die im Juli und August jeden Donnerstag von 18 bis 20 Uhr im Schlosspark stattfinden!

Das Schloss hat Wert darauf gelegt, dass bei jedem musikalischen Aperitif die Produkte der Region mit lokalen Produzenten geehrt werden. Die Musiker wohnen im Hérault-Tal

Mise à jour le 2023-06-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT