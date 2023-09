Visite commentée : De la vigne au gin | Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes Domaine de Cantarelle Brue-Auriac, 19 octobre 2023, Brue-Auriac.

Brue-Auriac,Var

Partez à la découverte d’un domaine situé au cœur de vignes et dans un écrin de verdure. Vous serez accueillis par Daphné qui vous ouvrira toutes les portes secrètes du domaine : la cave et le chai. Dégustation de 5 vins. Durée : 2h30..

2023-10-19 fin : 2023-10-19 . EUR.

Domaine de Cantarelle Route de Varages

Brue-Auriac 83119 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover an estate set in the heart of the vineyards and surrounded by greenery. You will be welcomed by Daphné, who will open all the secret doors of the estate: the cellar and the winery. Tasting of 5 wines. Duration: 2h30.

Descubra una finca situada en el corazón de los viñedos y rodeada de vegetación. Será recibido por Daphné, que le abrirá todas las puertas secretas de la finca: la bodega y el viñedo. Degustación de 5 vinos. Duración: 2h30.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise auf einem Weingut, das inmitten von Weinbergen und einer grünen Oase liegt. Sie werden von Daphné empfangen, die Ihnen alle geheimen Türen des Weinguts öffnet: den Weinkeller und den Weinkeller. Verkostung von 5 Weinen. Dauer: 2,5 Stunden.

