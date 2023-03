L’Art sublimé au quotidien, anime aussi « NATURE EN FÊTE », à l’extérieur, comme à l’intérieur : un rendez-vous pour les Tourangeaux ! Domaine de Cangé Saint-Avertin Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

L’Art sublimé au quotidien, anime aussi « NATURE EN FÊTE », à l’extérieur, comme à l’intérieur : un rendez-vous pour les Tourangeaux ! Domaine de Cangé, 1 avril 2023, Saint-Avertin. L’Art sublimé au quotidien, anime aussi « NATURE EN FÊTE », à l’extérieur, comme à l’intérieur : un rendez-vous pour les Tourangeaux ! 1 et 2 avril Domaine de Cangé Les Journées Euroépennes des Métiers d’Art sont programmées le même week-ent auquel participent nombre d’Artisans d’Art : Artisanat d’art (céramistes, bijoux, cuir, bois, tapisserie, tourneur sur bois, textile, livres, sculptures),

(céramistes, bijoux, cuir, bois, tapisserie, tourneur sur bois, textile, livres, sculptures), Travail de l’osier, sculpture sur bois, Nature en fête, manifestation célèbre et prisée des familles locales, rassemble aussi 45 participants en dehors des artisans d’art : Pépiniéristes, vente de végétaux, accessoires de jardin, marché gourmand et bio, animations pour enfants, développement durable, bien être, sensibilisation sur le thème des arbres …

Rempotage, apiculture, tri des déchets, fil Bleu, Touraine propre, collectif cyclistes, chiens sauveteurs, chiens guides d’aveugles, INRAE : arbres et insectes, associations cartatives … Domaine de Cangé Saint-Avertin Saint-Avertin 37550 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « comitedesfetes.saintavertin@sfr.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ville-saint-avertin.fr/DECOUVRIR-SAINT-AVERTIN/Ville-verte/Nature-en-fete »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:30:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 artisanat d’art nature ©Communication Ville de Saint-Avertin

