Découverte des arbres de nos forêts Domaine de Candé, 8 avril 2023, Monts.

Présentation du domaine avec observation des espèces, explications sur les forêts et la gestion que l’on y fait, ses rôles et liens avec les animaux qui la fréquentent. Jeu de reconnaissances des différentes espèces d’arbres, de présentation de l’arbre et son développement..

Samedi 2023-04-08 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-08 . .

Domaine de Candé

Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Presentation of the domain with observation of the species, explanations on the forest and its management, its roles and links with the animals that frequent it. Game of recognition of the different species of trees, presentation of the tree and its development.

Presentación de la finca con observación de las especies, explicaciones sobre los bosques y su gestión, sus funciones y vínculos con los animales que los frecuentan. Juego de reconocimiento de las diferentes especies de árboles, presentación del árbol y de su desarrollo.

Vorstellung des Anwesens mit Beobachtung der Arten, Erklärungen zu den Wäldern und der Bewirtschaftung, die man dort vornimmt, seinen Rollen und Verbindungen zu den Tieren, die ihn besuchen. Spiel zum Erkennen der verschiedenen Baumarten, Vorstellung des Baumes und seiner Entwicklung.

Mise à jour le 2023-03-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme