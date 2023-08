Concert Voice Gang – jazz, swing et blues Domaine de Camaïssette Éguilles, 9 septembre 2023, Éguilles.

Éguilles,Bouches-du-Rhône

Venez vivre une soirée hors du commun !

23 chanteurs, 3 musiciens, pour un répertoire jazz, swing et blues..

2023-09-09 20:00:00 fin : 2023-09-09 23:00:00. EUR.

Domaine de Camaïssette Route De Saint Cannat

Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and enjoy an extraordinary evening!

23 singers, 3 musicians, for a jazz, swing and blues repertoire.

¡Venga a disfrutar de una velada extraordinaria!

23 cantantes, 3 músicos, para un repertorio de jazz, swing y blues.

Erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend!

23 Sänger, 3 Musiker, für ein Repertoire aus Jazz, Swing und Blues.

