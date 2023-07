Visite guidée du parc : arbres centenaires, pièce d’eau miroir et pigeonnier à découvrir Domaine de Brassioux Monthoiron, 16 septembre 2023, Monthoiron.

Visite guidée du parc : arbres centenaires, pièce d’eau miroir et pigeonnier à découvrir 16 et 17 septembre Domaine de Brassioux Gratuit. Sur inscription. Accueil à gauche du portail sur le parking devant les écuries

Participez à une visite commentée du parc, avec des arbres centenaires, une pièce d’eau en miroir et un pigeonnier. Les départs des visites ont lieu à 15h, 16h et 17h les samedis et dimanches.

Domaine de Brassioux 86210 Monthoiron Monthoiron 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « alice862@orange.fr »}] Le fief de Brassioux dépendait de la baronnie de Monthoiron et il est mentionné dans les archives de cette seigneurie dans la première moitié du XVe siècle. L’actuel château de Brassioux est un imposant bâtiment rectangulaire, accosté de deux pavillons faisant saillie. Il présente trois niveaux apparents et un en surcroît sous les combles. Trois travées de baies régulières légèrement cintrées ouvrent sa façade à la lumière, les pavillons en comptent une seule. La séparation entre les premier et deuxième niveaux est joliment soulignée par une pierre finement sculptée entre les ouvertures. Le corps de logis principal est pourvu d’un toit à deux pans et les deux pavillons de toits à croupes; l’ensemble est couvert d’ardoise. Le château de Brassioux comprend également un pigeonnier carré, au toit pyramidal orné d’un lanternon d’ardoise et d’une lucarne, dont le premier niveau est percé d’une porte charretière en plein cintre.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

©DR