Visite guidée d’un château du XVe siècle et de son parc 16 et 17 septembre Domaine de Bort 10 €. 5 € -15 ans. Visite guidée : groupes de 20 personnes, accès non garanti selon affluence. Entrée libre.

Le domaine de Bort vous accueille pour la 4e année consécutive, avec au programme une visite guidée du château, et une visite libre du parc avec 3 circuits proposés.

Vous aurez accès à une restauration sur place, avec des food trucks et une buvette sous la grande halle des communs.

Profitez d’une exposition de véhicules anciens, dans la cour du château.

Le domaine de Bort, au cœur de la Haute-Vienne, se situe non loin de Limoges. Il remonte au moins au XVe siècle et entre dans la famille des propriétaires actuels au XVIIIe siècle. Endommagé pendant les révoltes de 1848, le château est complètement remanié et modifié au milieu du XIXe siècle par le propriétaire Pierre-Edmond Teisserenc de Bort, ingénieur polytechnicien. Modifié de nouveau et restauré en profondeur au début des années 1960, il présente une architecture de style néogothique, et est inscrit au titre des Monuments historiques, de même que toutes les constructions du parc, ainsi que le parc lui-même.

Ce qui fait la spécificité de Bort c’est aussi son parc paysager, imaginé et dessiné par le même Pierre-Edmond Teisserenc. Ce dernier s’attèle également à l’immense tâche de mettre en valeur les vastes terres entourant le domaine en modernisant les techniques agricoles et en plantant des forêts. Ces pratiques sont poursuivies par ses descendants, notamment son arrière-petit-fils Edmond de Sèze, qui consacre sa vie à la sylviculture. Aujourd’hui, une grande partie du domaine de Bort est couverte de forêts certifiées PEFC (gestion durable) sillonnées de pistes et agrémentées de nombreux étangs. Entrée par le lieu-dit « Les Pins » 87480 Saint-Priest-Taurion.

