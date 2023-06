Aux origines du Canal du Midi, passez une journée riche en animations dans la demeure de Pierre-Paul Riquet Domaine de Bonrepos-Riquet Bonrepos-Riquet, 16 septembre 2023, Bonrepos-Riquet.

Aux origines du Canal du Midi, passez une journée riche en animations dans la demeure de Pierre-Paul Riquet 16 et 17 septembre Domaine de Bonrepos-Riquet 5 € adulte. Gratuit -12 ans. Entrée libre.

Prévoir des chaussures adaptées à la marche sur terrain herbeux.

-Visite du domaine :

Déambulation dans le domaine pour voyager dans le temps et découvrir le riche passé de cette demeure du XVIIe siècle.

Des points de rencontre avec des guides costumés sont prévus dans la cour d’honneur et aux douves, dans la grotte de fraîcheur, dans la cour orientale, dans la cuisine du château, l’orangerie, la glacière et les bassins d’essais.

-Expositions dans le château :

Présentation de costumes d’époque, dans le grand salon, réalisés par l’atelier couture du château.

Découverte de cartes du Canal du midi, dans le grand vestibule (Philippe Valentin)

-Conférences à l’orangerie :

Le 16 septembre à 16h, et le 17 septembre à 15h : « La vie des mariniers et le transport fluvial sur le Canal du midi ». Conférence présentée par Marie et Victor Camboulive, de l’Amicale des Mariniers des Canaux du Midi, (AMCM).

Expositions : espace de vie sur le bateau, planche de débarquement, nœuds de chaise et divers.

-Animation rugby dans le parc :

Découvrez l’histoire du rugby et des jeux de balles à travers les siècles : présentation par Jean Rius du comité départemental de rugby de la Haute-Garonne.

Participez au parcours ludique pour les plus jeunes « Animation Kids & Famille » avec plots, poteaux et, bien sûr, ballons de rugby. animé par Jean Rius, éducateur au club de Montastruc la Conseillère.

Sur place, vente de produits dérivés, ainsi que services de buvette et de restauration rapide.

Domaine de Bonrepos-Riquet Place Pierre-Paul Riquet, 31590 Bonrepos-Riquet Bonrepos-Riquet 31590 Haute-Garonne Occitanie +33(0)561356890 http://www.bonrepos-riquet.fr Demeure historique de Pierre-Paul Riquet, concepteur du Canal du Midi, le Domaine de Bonrepos-Riquet est aujourd’hui composé d’un patrimoine bâti riche de grands ensembles – le château, l’orangerie, les communs – et de monuments de jardins, que sont la grotte de rocaille et la glacière. Autour du château, se déploient cours, terrasses et allées qui rappellent avec nostalgie ce que furent les jardins historiques créés avec goût et soin par la famille des Riquet pour l’embellissement du site.

Fait remarquable, le Domaine abrite dans son parc de 29 hectares un témoignage unique et exceptionnel de la période peu documentée de la génèse du Canal du Midi, les bassins d’essai de Riquet, qui lui ont permis de démonter la faisabilité de son projet.

Après l’acquisition de la seigneurie vers 1651, Pierre-Paul Riquet ordonne la construction de son nouveau château sur les vestiges arasés de l’ancienne place-forte. Le bâtiment en lui même a été achevé à la fin du XVIIe siècle.

Le site est depuis le 31 juillet 2008 classé au titre des Monuments historiques, labellisé Maison des Illustres.

L'association Sauvegarde et Valorisation du Domaine de Bonrepos-Riquet assure la promotion du site par des visites commentées et des manifestations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Association SVDBR