Montpellier Découvrez le petit Versailles languedocien en visite libre Domaine de Bonnier de la Mosson Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier. Découvrez le petit Versailles languedocien en visite libre 16 et 17 septembre Domaine de Bonnier de la Mosson Gratuit. Entrée libre. Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez le magnifique domaine de Bonnier de la Mosson en visite libre. Domaine de Bonnier de la Mosson Route de Lodève, 34070 Montpellier Montpellier 34185 Les Cévennes Hérault Occitanie Le château de Joseph Bonnier de la Mosson, trésorier de la Bourse et conseiller à la Cour des comptes, fut édifié en 1723. Sa mort prématurée en 1744 conduisit sa veuve à céder cette somptueuse folie, qui sera graduellement démantelée. Les seuls vestiges subsistant de cette demeure sont les éléments de décoration intérieure du salon de musique, les gypseries, le pavillon central, le buffet d’eau, et quelques statues de la terrasse. Avec un brin d’imagination, plongez au cœur de ce château fusionnant les joyaux et les splendeurs du XVIIIe siècle. La ville, puis ultérieurement Montpellier Méditerranée Métropole, ont entrepris la restauration intégrale de ce domaine, répartie au travers de divers programmes. Néanmoins, le parc offre déjà un cadre magnifique pour se détendre et se promener. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

