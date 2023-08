Visite contée « À la découverte du Domaine de Boissy » Domaine de Boissy de Taverny Taverny, 16 septembre 2023, Taverny.

Visite contée « À la découverte du Domaine de Boissy » 16 et 17 septembre Domaine de Boissy de Taverny Entrée libre sur inscription par mail (dans la limite des places disponibles) inscriptions ouvertes à partir du 1er septembre 2023. Un retour de mail indiquera au visiteur la date et l’horaire de sa visite. 4 places maximum par famille.

Visite contée gratuite et ouverte à tous (sur inscirption uniquement)

Partez à la découverte du Domaine de Boissy, classé au titre des Monuments historiques, en arpentant son histoire et son patrimoine (sa ferme du XVIIe, son château du XVIIIe et son parc arboré qui renferme une des dernières colonnes du Palais des Tuileries !)

Venez découvrir en famille le Domaine de Boissy, classé Monument Historique à Taverny (95150 – Val d'Oise) qui ouvre exceptionnellement ses portes au public les 16 et 17 septembre 2023.

Chaque heure à partir de 14h jusqu’à 18h, le public (sur inscription) voyagera à travers le temps de l’Histoire et du Patrimoine de Boissy qui débute au XIIIème siècle et qui verra ses lettres de noblesses avec l’édification du château fin XVIIIème, propriété du dernier Prince de Condé, son Altesse Royale Louis VI de Bourbon-Condé, descendant du Roi Soleil, Louis XIV.

Venez découvrir la riche et fabuleuse histoire de ce domaine qui s’est figé dans son temps, sa ferme du XVIIIème siècle, sa maison du jardinier, sa niche aux chiens , le parc de 65 hectares et l’exceptionnel château où ont séjourné des personnalités historiques, les frères Bruyère, Louis VI de Bourbon-Condé et sa maîtresse la Baronne de Feuchères, et les 7 générations des Lefèvre-Pontalis !

Des surprises vous attendent : l’exposition des encres de Chines sur le Patrimoine de Taverny réalisées par Jean- Bernard Périé exposées pour la première fois au public comme les maquettes du Patrimoine de Taverny !

Et bien sûr les animaux de la ferme vous salueront, grands et petits !

Attention ! La visite se fait uniquement par inscription à l’adresse suivante : sitavernymetaitconte@gmail.com

4 places maximum par foyer.

Visite gratuite.

Places limitées ! Seulement 300 visiteurs pourront accéder au Domaine sur le week-end.

Les premiers arrivés, les premiers servis !

Les 16 09 et 17 09 visite toutes les heures de 14h à 18h.

Par retour de mail, il sera notifié le jour et l’horaire de la visite.

Toute personne non inscrite et n’ayant pas eu un mail de confirmation se verra refuser l’entrée. Attention ! ¨pas de parking car nous sommes dans un espace classé Monument Historique. L’accès se fait uniquement à pied par l’allée des Marronnier (classée Monument Historique). Parking à proximité du Lycée Jacques Prévert de Taverny. Le Domaine se situe dans le bois de Boissy à Taverny.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Collection Privée Joël Périé de La Manine