SPORT ET NATURE Domaine de Blangy Hirson, 24 juillet 2023, Hirson.

Au cœur de la forêt d’Hirson, Thiérache Sport Nature est une association spécialisée dans les sports de pleine nature : canoë-kayak, VTT, escalade (en intérieur ou extérieur), tir à l’arc, courses d’orientation, géocaching, rallye et raid.

Installée sur la base multi sports du « Domaine de Blangy », les équipes d’éducateurs sportifs diplômés de TSN bénéficient, pour la mise en œuvre de leurs activités, d’un cadre naturel remarquable (étang et forêt de Blangy, rivières de l’Oise, du Ton et du Gland, rocher d’escalade du Pas-Bayard) ainsi que d’équipements sportifs de qualité, dont notamment un mur d’escalade indoor parmi les plus hauts du nord de la France.

Un séjour multi activité sous tentes avec des lits de camps, avec mise à disposition d’une tente cuisine équipée et de sanitaire complet.

Les repas seront réalisés par les animateurs et les jeunes. Ils emmèneront les denrées non périssables avec eux lors du départ et concernant les produits frais, les courses seront faites sur place dans le supermarché à proximité du domaine.

Pour le couchage, les tentes seront déjà installées à notre arrivée au camping du Domaine de Blangy et concernant la restauration nous aurons accès à une tente cuisine sécurisée.

Les jeunes participeront à tour de rôle selon un planning de tâche établi avec les animateurs à la restauration des repas.

Activités encadrées par TSN :

• 1 séance d’initiation canoë

• 1 journée encadrée de randonnée canoë

• 1 séance encadrée de tir à l’arc

• 1 séance encadrée d’escalade

• 1 séance encadrée de VTT

• 1 séance encadrée de Tir Flu Flu

• 1 séance encadrée d’orientation

Autres activités encadrées par notre équipe d’animation : programme d’activité réalisé par l’équipe d’animation et les jeunes (Veillées, grands jeux de plein air, activités sportives et manuelle, visite du site, balades, lecture, cuisine…) encadrées par les animateurs de l’accueil de loisirs.

Domaine de Blangy 02500 Hirson Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323646798 »}, {« type »: « email », « value »: « elodie.cs.stmartin@orange.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-28T00:00:00+02:00 – 2023-07-28T18:30:00+02:00

