Aventure commando Domaine de Blangy Hirson, 24 juillet 2023, Hirson.

Aventure commando 24 – 29 juillet Domaine de Blangy Sur inscription 179.00€ pour les Ternois 358.00€ pour les extérieurs

Ce séjour est organisé du 24 au 29 juillet 2023, soit 6 jours.

Il convient à des jeunes de 12 à 17 ans.

L’hébergement sera en tente et la vie quotidienne en gestion libre sur le Domaine de Blangy à Hirson (02).

Des activités sportives seront organisées durant la semaine par des prestaires :

1 randonnée vélo

Des sessions de karting

1 laser tag

1 escape game en extérieur

1 journée à Osmose en extérieur

Les autres activités seront encadrées par notre équipe d’animation. Le programme d’activité sera réalisé par l’équipe d’animation et les enfants (veillées, grands jeux de plein air, activités sportives et manuelle visite du site, balades, lecture, cuisine…).

Sport de nature ados

