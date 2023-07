A la découverte de la nature domaine de Blangy Hirson, 10 juillet 2023, Hirson.

A la découverte de la nature 10 – 14 juillet domaine de Blangy 45

Sur un ancien site minier, Espace naturel sensible du Département, le Centre d’éducation à l’environnement d’Amaury est spécialisé dans l’accueil de scolaires et de centres de loisirs. Des professionnels encadrent les jeunes pour des animations nature, sport et découverte des milieux naturels

domaine de Blangy 02500 Hirson Hirson 02500 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.62.01.57 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:00:00+02:00 – 2023-07-10T21:30:00+02:00

2023-07-14T08:00:00+02:00 – 2023-07-14T21:30:00+02:00