Colo apprenante – Expression artistique avec Angelina BATTAIS Domaine de Blacouas, 31 octobre 2022, La Roque-Esclapon. Colo apprenante – Expression artistique avec Angelina BATTAIS 31 octobre – 5 novembre Domaine de Blacouas Été culturel 2022 Domaine de Blacouas Blacouas 83840 La Roque-Esclapon La Roque-Esclapon 83840 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Du Lundi 31.10.2022 au Samedi 05.11.2022, Angelina BATTAIS intervient dans le cadre de la colo apprenante organisée par Loisirs Séjours Côte d’Azur. Elle invitera les enfants de 10 à 13 ans à s’initier à l’expression artistique.

