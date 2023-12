« SUR UN AIR D’OPÉRA » AU CHÂTEAU LAURENS Domaine de Belle Isle Avenue Raymond Pitet Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault « SUR UN AIR D’OPÉRA » AU CHÂTEAU LAURENS Domaine de Belle Isle Avenue Raymond Pitet Agde, 18 janvier 2024, Agde. Agde Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 20:30:00

fin : 2024-01-18 Le Château Laurens vous invite à partager une parenthèse musicale dans un environnement exceptionnel à l’occasion de ses Nocturnes..

Le Château Laurens vous invite à partager une parenthèse musicale dans un environnement exceptionnel à l’occasion de ses Nocturnes.

> Avec Anaïs Constans, grande soprano française

> Jean-Michel Balester, baryton

> Jean-Dominique Burroni, pianiste Oeuvres des grands compositeurs français du XIXème, début du XXème siècles : Georges Bizet, Charles Gounod, Jules Massenet, Ambroise Thomas… > Un justificatif vous sera demandé à l’entrée pour tous tarifs réduits

(Justificatif de domicile, pièce d’identité, cartes Agde Culture ou Mirabelle) > Gratuité: Réservation par mail ou sur place uniquement.

(6 ans et moins, carte mobilité liberté et accompagnant, cartes professionnelles : ICOM/ICOMOS, presse, guide conférencier) > L’entrée principale du Château ne sera pas ouverte.

L’accès au monument se fait par le portail secondaire, en empruntant le pont de l’Ecluse Ronde d’Agde.

Merci de suivre les panneaux accès PMR. EUR.

Domaine de Belle Isle

Avenue Raymond Pitet

Agde 34300 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-19 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Code postal 34300 Lieu Domaine de Belle Isle Avenue Raymond Pitet Adresse Domaine de Belle Isle Avenue Raymond Pitet Ville Agde Departement Hérault Lieu Ville Domaine de Belle Isle Avenue Raymond Pitet Agde Latitude 43.3178209 Longitude 3.47187596 latitude longitude 43.3178209;3.47187596

Domaine de Belle Isle Avenue Raymond Pitet Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/