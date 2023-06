Balade de sensibilisation aux sciences participatives naturalistes Domaine de Bel Air, rue de Los Heros, 33185 Le Haillan Le Haillan, 21 octobre 2023, Le Haillan.

Balade de sensibilisation aux sciences participatives naturalistes Samedi 21 octobre, 10h00 Domaine de Bel Air, rue de Los Heros, 33185 Le Haillan sur inscription

L’association Cybèle vous emmène au sein d’une balade de sensibilisation aux sciences participatives naturalistes sur les oiseaux des jardins.

Rendez-vous samedi 21 octobre de 10h à 11h30 – Domaine de Bel Air

Tout public (enfants sous la responsabilité de leurs parents)

Inscription auprès de l’association Cybèle : https://my.weezevent.com/oiseaux-des-parcs-et-jardins-en-hiver

Pour plus de renseignements :

Service développement durable : 05 56 16 44 26 | service.devdurable@ville-lehaillan.fr

Domaine de Bel Air, rue de Los Heros, 33185 Le Haillan rue de Los Heros, 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine

« , « type »: « rich », « title »: « Oiseaux des parcs et jardins en hiver », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_939097.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/oiseaux-des-parcs-et-jardins-en-hiver », « thumbnail_height »: 524}, « link »: « https://my.weezevent.com/oiseaux-des-parcs-et-jardins-en-hiver »}, {« link »: « mailto:service.devdurable@ville-lehaillan.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T11:30:00+02:00

balade sensibilisation

association cybèle