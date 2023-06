Tous·tes à vélo – fête métropolitaine à vélo Domaine de Bel Air, rue de Los Heros, 33185 Le Haillan Le Haillan Le Haillan Catégories d’Évènement: Gironde

Le Haillan Tous·tes à vélo – fête métropolitaine à vélo Domaine de Bel Air, rue de Los Heros, 33185 Le Haillan Le Haillan, 17 juin 2023, Le Haillan. Tous·tes à vélo – fête métropolitaine à vélo Samedi 17 juin, 14h40 Domaine de Bel Air, rue de Los Heros, 33185 Le Haillan gratuit Bordeaux Métropole organise sa vélorution ! En solo ou en groupe et à vélo, rejoignez des milliers de cyclistes venus de toute la métropole bordelaise, samedi 17 juin dès 14h40 au départ de l’Espace Bel Air (allée Jarousse de Sillac). Organisé par Vélo cité, en collaboration avec l’ASH vélo, Léon à vélo et le service développement durable de la Ville, cet événement met en avant la pratique du vélo dans notre société et la nécessité de créer des infrastructures sécurisées pour les cyclistes. Rassemblement : 14h40 Départ : 14h55 Pause musicale : 16h au Parc de Bourran de Mérignac Arrivée : vers 17h30 au parc de l’Hôtel de Ville de Mérignac Longueur du trajet : 12,5km = 9,5km jusqu’au Parc de Bourran + 3 km jusqu’à Mérignac. Itinéraire : · Parc de Bel air · Parc du Château des Girondins · Domaine du Pinsan · passage sur une passerelle dédiée et au cœur des quartiers résidentiels · Parc du Bourran de Mérignac (1er rassemblement de tous les cortèges) · Hôtel de Ville de Mérignac plus d’infos : http://tousavelo.velo-cite.org/ Domaine de Bel Air, rue de Los Heros, 33185 Le Haillan rue de Los Heros, 33185 Le Haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://tousavelo.velo-cite.org/ »}] [{« link »: « http://tousavelo.velo-cite.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

