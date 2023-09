Cet évènement est passé Inauguration de la salle souterraine de Beauval Domaine de Beauval Carbon-Blanc Catégories d’Évènement: Carbon-Blanc

Gironde Inauguration de la salle souterraine de Beauval Domaine de Beauval Carbon-Blanc, 16 septembre 2023, Carbon-Blanc. Inauguration de la salle souterraine de Beauval Samedi 16 septembre, 09h30 Domaine de Beauval Matin : visite commentée du domaine de Beauval par les associations du patrimoine.

Inauguration à 11h.

14h : ouverture de la salle d’exposition, de la chapelle et visite commentée de l’Éolienne.

Possibilité de pique-nique Domaine de Beauval rue du tertre 33530 bassens Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

