Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier Domaine de Beauval, 20 mai 2023, Carbon-Blanc. Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier Samedi 20 mai, 10h00, 15h00 Domaine de Beauval L’Abpepp ouvre l’éolienne Bollée du parc Beauval !

Le public sera reçu gratuitement uniquement le samedi 20 mai 2023 de 10h à 14h et de 15h à 17h pour une visite commentée. Espace pique-nique sur place. https://www.journees-europeennes-des-moulins.org Domaine de Beauval rue du tertre 33530 bassens Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 10 51 03 29 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 86 75 98 51 »}] [{« link »: « https://www.journees-europeennes-des-moulins.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T10:00:00+02:00 – 2023-05-20T14:00:00+02:00

2023-05-20T15:00:00+02:00 – 2023-05-20T17:00:00+02:00 patrimoine éolienne ville de Bassens

