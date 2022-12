Festival des Hauts de Garonne Domaine de Beauval, 7 juillet 2022, Carbon-Blanc.

Festival des Hauts de Garonne Jeudi 7 juillet, 20h30 Domaine de Beauval

entrée libre

Nouvelle édition d’un festival attendu avec impatience chaque été, en plein air et itinérant. Il vous offre cette année les concerts des « Amazones d’Afrique » et de « Danyèl Waro »

Domaine de Beauval rue du tertre 33530 bassens Carbon-Blanc 33560 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Les Amazones d’Afrique

Musiques traditionnelles mandingues & électro • Mali

Collectif à géométrie variable, les Amazones d’Afrique s’unissent et donnent de la voix sans tabou pour un même combat, celui de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Au départ, il y a trois grandes voix de la musique malienne, Oumou Sangaré, Mamani Keita et Mariam Doumbia, qui fondent en 2015 Amazones d’Afrique. Ce projet musical et militant se construit autour du mariage des cultures traditionnelles (mandingues et griotiques notamment) avec les sonorités actuelles (dub, blues, funk…). Le trio originel a grossi depuis et attiré jusqu’à prendre les allures d’un All-star au féminin : 17 voix ont contribué au dernier album Amazones Power. Pour cette tournée 2022, elles seront quatre à propager leur énergie bouillonnante sur les scènes internationales. Ne manquez pas le souffle et la verve de ces militantes unies pour l‘égalité, et embarquez pour une expérience musicale exaltante.

Danyèl Waro

Maloya • L’île de la Réunion

Danyèl Waro est le chantre du Maloya, cette musique traditionnelle de l’île de la Réunion sur laquelle il pose sa voix de tête qui nous fait d’emblée frissonner.

Musicien, poète et infatigable militant, Danyèl Waro propage avec constance et enthousiasme la tradition acoustique du Maloya. Ce fils de planteurs, porte-voix des opprimés célèbre depuis 40 ans cette musique longtemps interdite par les autorités car symbole de revendication identitaire. Artiste référent sur la scène des musiques du monde, Waro est un autodidacte qui cisèle ses textes avec la même précision que celle employée à la fabrication de ses instruments. Avec son emblématique kayanm, à base de tiges de fleurs de cannes à sucre et rempli de graines de safran, le chanteur en langue créole cultive un jeu hypnotique et sensuel, incantatoire, qui réunit toutes les conditions pour nous conduire vers une transe festive.

