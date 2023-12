Visite en immersion du parc historique Ornavik Domaine de Beauregard Hérouville-Saint-Clair, 6 avril 2024 10:30, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

Bienvenue au Moyen-Âge ! Plongez dans une expérience unique et partez à la rencontre des habitants du village carolingien et des Vikings.

Pendant l’année, le parc organise des temps forts aux thématiques variées. Ces journées avec animations….

Mercredi 2024-04-06 10:30:00 fin : 2024-04-11 18:00:00. EUR.

Domaine de Beauregard

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Welcome to the Middle Ages! Immerse yourself in a unique experience and meet the inhabitants of the Carolingian village and the Vikings.

Throughout the year, the park organizes special events on a variety of themes. These days with…

¡Bienvenido a la Edad Media! Sumérgete en una experiencia única y conoce a los habitantes de la aldea carolingia y a los vikingos.

A lo largo del año, el parque organiza eventos especiales sobre diversos temas. Estas jornadas con actividades…

Willkommen im Mittelalter! Tauchen Sie ein in ein einzigartiges Erlebnis und begegnen Sie den Bewohnern des karolingischen Dorfes und den Wikingern.

Während des Jahres organisiert der Park Höhepunkte mit verschiedenen Themen. Diese Tage mit Animationen…

Mise à jour le 2023-12-04 par OT Caen la Mer