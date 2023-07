Visite guidée du parc historique Ornavik Domaine de Beauregard Hérouville-Saint-Clair, 1 juillet 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

Le Parc Historique Ornavik : un voyage dans le temps !

Suivez le guide et partez à la découverte du village carolingien et du comptoir viking. Vivez un moment enrichissant et participatif pour en apprendre davantage sur le quotidien de ces….

Mardi 2023-07-01 15:15:00 fin : 2023-08-31 . EUR.

Domaine de Beauregard

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



Ornavik Historical Park: a journey through time!

Follow the guide and discover the Carolingian village and the Viking trading post. Experience an enriching and participative experience to learn more about the daily life of these…

El Parque Histórico de Ornavik: ¡un viaje en el tiempo!

Siga al guía y descubra la aldea carolingia y el puesto comercial vikingo. Participa en una experiencia enriquecedora y aprende más sobre la vida cotidiana de estos…

Der Geschichtspark Ornavik: eine Reise in die Vergangenheit!

Folgen Sie dem Führer und gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das karolingische Dorf und den Handelsposten der Wikinger. Erleben Sie eine bereichernde Zeit zum Mitmachen und erfahren Sie mehr über den Alltag dieser…

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité