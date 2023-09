Course d’orientation au Château Beaumel Domaine de Beaumel Gonfaron, 20 octobre 2023, Gonfaron.

Gonfaron,Var

Course d’orientation « Fort Beaumel »

Activités, épreuves, énigmes ludiques et accessibles à tous autour du vin..

2023-10-20 10:00:00 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

Domaine de Beaumel Quartier Beaumet

Gonfaron 83590 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fort Beaumel » orienteering race

Fun wine-related activities, tests and puzzles for all.

Carrera de orientación « Fort Beaumel

Actividades, pruebas y rompecabezas divertidos y accesibles en torno al vino.

Orientierungslauf « Fort Beaumel »

Spielerische und für alle zugängliche Aktivitäten, Prüfungen und Rätsel rund um den Wein.

