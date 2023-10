Accord mets et vins au Château de Beaumel Domaine de Beaumel Gonfaron, 20 octobre 2023, Gonfaron.

Gonfaron,Var

Dégustation de la gamme. Découverte de poivres rares qui s’associent très bien avec nos vins avec notre directeur oenologue..

2023-10-20 10:30:00 fin : 2023-10-21 17:00:00. .

Domaine de Beaumel Quartier Beaumet

Gonfaron 83590 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Tasting of the range. Discover rare peppers that go very well with our wines with our oenologist director.

Degustación de la gama. Descubra pimientos raros que combinan muy bien con nuestros vinos con nuestro director enólogo.

Verkostung des Sortiments. Entdeckung von seltenen Pfeffersorten, die sehr gut zu unseren Weinen passen, mit unserem Direktor der Önologie.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var