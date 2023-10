Visite oenologique au Château de Beaumel Domaine de Beaumel Gonfaron, 20 octobre 2023, Gonfaron.

Gonfaron,Var

Présentation du domaine et du vignoble. Qu’est ce que la vignification ? Visite de la cave avec Nicolas, le directeur oenologue du domaine..

2023-10-20 fin : 2023-10-21 . .

Domaine de Beaumel Quartier Beaumet

Gonfaron 83590 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Presentation of the estate and vineyard. What is vineyard management? Visit the winery with Nicolas, the estate’s oenological director.

Presentación de la finca y el viñedo. ¿Qué es la vinificación? Visita de la bodega con Nicolas, director enológico de la propiedad.

Vorstellung des Weinguts und des Weinbergs. Was ist die Vignifikation? Besuch des Weinkellers mit Nicolas, dem önologischen Leiter des Weinguts.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Intercommunal Coeur du Var